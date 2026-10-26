У Беларуси и Монголии хорошие перспективы сотрудничества в области спорта - Ковальчук

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У Беларуси и Монголии хорошие перспективы развития сотрудничества в области спорта. Такую точку зрения выразил в беседе с корреспондентом БЕЛТА министр спорта Сергей Ковальчук, который участвовал в белорусско-монгольских переговорах во Дворце Независимости.



Между профильными ведомствами двух стран по итогам переговоров на высшем уровне было заключено соглашение о сотрудничестве в сфере спорта.



"У нас очень хорошие перспективы. К примеру, монгольским друзьям нравится наша система подготовки в единоборствах и боксе - это два вида спорта, которые традиционно сильны в Монголии. Cпортсмены из этой страны участвуют в различного рода тренировочных сборах и спортивных мероприятиях в Беларуси", - отметил министр.



Сергей Ковальчук также рассказал о состоявшейся накануне встрече в Минске со своим монгольским коллегой и о том, что были определены перспективы взаимодействия в различных видах спорта. В числе представляющих для монгольских спортсменов интерес он назвал также биатлон. "В этом году они впервые побывали на белорусских базах на учебно-тренировочном сборе", - отметил министр.



Результаты состоявшихся белорусско-монгольских переговоров на высшем уровне отразили намерение обеих сторон конвертировать высокий уровень политического взаимопонимания между Минском и Улан-Батором в значимые экономические проекты. Импульс этому процессу придадут подписанные соглашения, прежде всего дорожная карта сотрудничества Беларуси и Монголии на 2027-2029 годы.-0-