Турецкий "Анадолу Эфес" выиграл Суперкубок Единой лиги ВТБ

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турецкий "Анадолу Эфес" впервые стал обладателем Суперкубка Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В решающем поединке за главный приз стамбульская команда переиграла в Москве краснодарский "Локомотив-Кубань" с перевесом в шесть очков - 88:82. В матче за бронзовые награды московский ЦСКА разгромил казанский УНИКС с преимуществом в два десятка очков - 79:59. В игре за пятое итоговое место баскетболисты победили "Зенит" из Санкт-Петербурга - 83:79.



Суперкубок разыгрывался в шестой раз, до этого его обладателем трижды становился ЦСКА (2021, 2024, 2025), два трофея было у "Зенита" (2022, 2023).



Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ откроется 25 сентября - в Санкт-Петербурге "Зенит" примет "Уралмаш" из Екатеринбурга. Белорусский специалист Ростислав Вергун начинал прошлый сезон во главе уральской команды, а затем работал в тренерском штабе зенитовцев. В июне 2026 года Ростислав Вергун возглавил саратовский "Автодор".



В сезоне-2026/27 в Единой лиге ВТБ дебютируют баскетболисты владивостокского "Динамо". Матчи регулярного первенства пройдут в два этапа. На первом 11 команд сыграют друг с другом дома и в гостях, после чего разделятся на две группы. Первая шестерка проведет свой двухкруговой турнир и будет ждать двух соперников по четвертьфинальной стадии. Они определятся после матчей пяти команд второй группы. Четвертьфинальные серии пройдут до трех побед, полуфинальные и финальная - до четырех побед. При этом серия за бронзу продлится до двух побед.



В золотой серии прошлого сезона ЦСКА разгромил УНИКС - 4:0, а в серии за бронзовые награды "Локомотив-Кубань" со счетом 3:2 одолел баскетболистов "Зенита". ЦСКА 13 раз становился победителем Единой лиги ВТБ, по одному разу этот турнир выигрывали "Зенит", УНИКС и подмосковные "Химки".-0-