ЦСКА продолжает побеждать в играх Единой лиги ВТБ

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты московского ЦСКА продолжают побеждать в матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Действующие чемпионы одержали седьмую викторию подряд, обыграв в российской столице пермскую "Парму" с результатом 79:57. В первой половине встречи гости были впереди, но после большого перерыва лидеры турнира переломили ход поединка и добились победы.



В другом сегодняшнем противостоянии дебютанты Единой лиги ВТБ баскетболисты владивостокского "Динамо" со счетом 98:73 разгромили на своей арене саратовский "Автодор", который тренирует специалист из Беларуси Ростислав Вергун. Белорусский нападающий волжан Даниил Коско отыграл почти 23 минуты и набрал 11 очков.



Накануне баскетболисты "Зенита" с большим трудом одолели в Санкт-Петербурге красноярский "Енисей" - 94:86 (в овертайме). Капитан сибирской команды белорусский нападающий Евгений Белянков провел на площадке 35 минут и стал самым результативным игроком этого матча, набрав 23 очка.



Положение в лидирующей группе: ЦСКА - 14 очков (7 матчей), "Зенит" - 12 (7), УНИКС (Казань) - 11 (6), "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 11 (6).-0-