ЦСКА победил баскетболистов "Зенита" в Единой лиге ВТБ 

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Московский ЦСКА продлил победную серию в играх регулярного сезона Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Свою восьмую викторию подряд лидеры добыли сегодня в российской столице, обыграв питерский "Зенит" с результатом 80:68. Еще один фаворит краснодарский "Локомотив-Кубань" победил у себя дома пермскую "Парму" - 106:84. Саратовский "Автодор", который тренирует белорусский специалист Ростислав Вергун, проиграл на своей площадке казанскому УНИКСу - 62:79. Белорусский нападающий хозяев Даниил Коско заработал 8 баллов. В девяти проведенных встречах "Автодор" одержал три победы.



В Красноярске местный "Енисей" уступил на своей арене дебютанту лиги ВТБ владивостокскому "Динамо" со счетом 97:111. Капитан сибиряков белорусский нападающий Евгений Белянков отыграл почти 30 минут, набрав 14 очков. Из семи матчей этого сезона красноярский клуб выиграл только один. В следующем туре 10 ноября "Енисей" сыграет в гостях с московским клубом МБА.



Положение в группе лидеров: ЦСКА - 16 очков (8 матчей), "Локомотив-Кубань" - 15 (8), "Зенит" - 15 (9), УНИКС - 14 (8). На последнем, 11-м месте находятся баскетболисты "Самары", проигравшие все восемь поединков.-0-