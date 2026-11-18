18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Московский ЦСКА победил ярославский "Локомотив" в центральном матче вечера в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Встреча первой и второй команд Западной конференции прошла в Москве. Уже к середине стартовой трети хозяева вели со счетом 3:0, ассистентский балл в одной из голевых атак ЦСКА набрал белорус Иван Дроздов. До перерыва ярославцы сократили отставание, во втором периоде команды обменялись точными бросками, и после 34-й минуты заброшенных шайб в матче не было.



Итог игры - 4:2 в пользу "армейцев". Московский клуб увеличил преимущество над "Локомотивом" в таблице Запада до трех очков. Действующие чемпионы КХЛ прервали серию из трех побед.



Также 18 ноября "Амур" под руководством белорусского специалиста Александра Андриевского отыгрался с 0:2 в поединке с "Шанхайскими Драконами" и добыл викторию в серии буллитов - 3:2. Хабаровчане выиграли пятый матч кряду и взобрались на вторую строчку на Востоке. Китайский клуб же потерпел пятую неудачу подряд.-0-