Трое белорусских гимнастов вышли в финалы этапа мирового Кубка вызова в Париже

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое белорусов стали финалистами пятого и последнего этапа мирового Кубка вызова по спортивной гимнастике в столице Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.



На соревнованиях в Париже нашу команду представляют по двое парней и девушек. У женщин шансы на медаль сохраняют обе белоруски: София Штыхецкая с четвертой суммой пробилась в финал на разновысоких брусьях, а Каролина Федонюк вошла в восьмерку по итогам квалификации в опорном прыжке. Также Федонюк замкнула топ-15 на ковре.



У мужчин Егор Шарамков со второго места прошел дальше в опорном прыжке и неожиданно оказался вне финала в своих коронных вольных упражнениях - там Егор был лишь 13-м. Выступления во Франции из наших гимнастов завершил только Богдан Ильинков, лучшими результатами которого стали 19-е места на брусьях и перекладине.



Финалы с участием трех белорусов пройдут 27 сентября. Ранее в нынешнем году Егор Шарамков выиграл общий зачет Кубка мира в вольных упражнениях, а София Штыхецкая завоевала бронзу этапа Кубка мира в Баку на брусьях.-0-