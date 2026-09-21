Три команды без поражений прошли первый тур розыгрыша Кубка Беларуси по волейболу





Участие в турнире принимают 11 клубов, которые на предварительном этапе разделены на три пула. Поединки группы "А" прошли в Минске, где с двух побед стартовали действующие обладатели трофея из "Столицы" - вице-чемпионы страны обыграли ВК "Минск" (3:0) и поставский "Атлант" (3:0). В матче "Минска" и "Атланта" сильнее были столичные волейболисты.





Игры группы "Б" принял Мядель. Стопроцентный результат показал "Борисов-БГУФК", который в трех партиях разобрался с "Легионом" из Обухово, гомельским "Газовиком" и могилевским "Коммунальником". Борисовчане набрали 9 очков, следом по итогам первого тура расположились "Легион" (6), "Газовик" (3) и "Коммунальник" (0).





Также три победы в трех матчах добыл "Западный Буг" из Бреста: в Гомеле южане одолели местную "Энергию" (3:1), витебский "Марко-ВГТУ" (3:2) и чемпиона Беларуси солигорский "Шахтер" (3:0). В группе "В" команды идут в следующем порядке: "Западный Буг" (8 баллов), "Энергия" (6), "Марко-ВГТУ" (3), "Шахтер" (0).





Матчи второго тура предварительного этапа Кубка Беларуси по волейболу пройдут в начале октября. По их итогам победители трех групп выйдут в декабрьский "финал четырех", еще одна путевка в решающую стадию будет разыграна в ноябре между командами, занявшими в своих пулах вторые места.-0-

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске, Мяделе и Гомеле завершился первый тур предварительного этапа розыгрыша Кубка Беларуси по волейболу среди мужских команд 2026 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.