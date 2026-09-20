20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруски завоевали три золотые медали в женском спортивном самбо на Кубке мира в столице Таджикистана Душанбе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
На пути к успеху в весе до 54 кг Данилович одолела россиянок Елизавету Хачикову и Софью Циброву. Кондратьева (свыше 80 кг) прошла Ольгу Артошину и Веронику Мартемьянову из России. Ранее Мария трижды побеждала на Кубке мира, также в активе белоруски есть золотые медали мировых и континентальных форумов.-0-
Спорт
20 сентября 2026, 17:29
Три белоруски одержали победы в спортивном самбо на Кубке мира
Скриншот видео live.sambo.sport
Даниэла Ждан. Скриншот видео live.sambo.sport
Скриншот видео live.sambo.sport
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