Три белоруски одержали победы в спортивном самбо на Кубке мира

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруски завоевали три золотые медали в женском спортивном самбо на Кубке мира в столице Таджикистана Душанбе, сообщает корреспондент БЕЛТА.Обладательницами золота стали Ксения Данилович, Даниэла Ждан и Мария Кондратьева. В категории до 65 кг Ждан стартовала с побед над девушками из Кыргызстана и Узбекистана, а в финале справилась с россиянкой Екатериной Голубевой. Даниэла также является двукратной чемпионкой мира, победительницей Игр стран СНГ и Игр БРИКС.На пути к успеху в весе до 54 кг Данилович одолела россиянок Елизавету Хачикову и Софью Циброву. Кондратьева (свыше 80 кг) прошла Ольгу Артошину и Веронику Мартемьянову из России. Ранее Мария трижды побеждала на Кубке мира, также в активе белоруски есть золотые медали мировых и континентальных форумов.-0-