Тренировки, танцы и новые знакомства. "ДВИЖ FEST" в Минске собрал любителей активного образа жизни

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утро в сквере у стадиона "Динамо" началось с музыки, танцев и тренировок: кто-то осваивал движения в стиле ча-ча-ча, кто-то пробовал себя в кунг-фу, а кто-то выбирал более спокойный ритм йоги и стретчинга. "ДВИЖ FEST" собрал любителей активного образа жизни и стал яркой точкой летнего проекта "Спорт для всех" Президентского спортивного клуба, передает корреспондент БЕЛТА.С 9.00 до 17.00 территория вокруг "Динамо" превратилась в большую спортивную площадку. Здесь каждый мог найти занятие по душе - от танцевальных тренировок и силовых упражнений до настольных игр и новых для проекта направлений. Под музыку диджеев участники присоединялись к занятиям по джампингу, Dance Mix и Latina Mix. Особую атмосферу создавали звездные гости. Прима-балерина Большого театра Беларуси Людмила Хитрова присоединилась к тренировке по боди-балету, а музыкальные исполнители Тео и Ольга Рыжикова вместе с участниками осваивали движения ча-ча-ча.Тем, кто предпочитал менее интенсивный формат, предлагали занятия по йоге и парному стретчингу. Любителей экспериментов ждали тренировки по кунг-фу и Animal Flow. Участники соревновались и в армрестлинге, играли в настольный теннис, шахматы и домино, вспоминали любимые игры детства. Для поклонников фитнеса были сайклинг, аэробика в стиле 80-х и power body.За несколько часов фестиваля его площадки успели посетить люди самых разных возрастов и с совершенно разным уровнем спортивной подготовки. Для кого-то это была возможность провести воскресенье активно, для кого-то - впервые попробовать необычный вид тренировки, а для постоянных участников проекта - еще одна встреча с любимыми тренерами.Помощник председателя Президентского спортивного клуба Павел Егоров отметил, что проект проходит на позитивной ноте. "Атмосфера каждые выходные на шести локациях была праздничной. Заряжали этой атмосферой наших участников высококвалифицированные тренеры. Их стало в три раза больше. Каждый приходил на работу как на праздник и передавал это настроение участникам", - рассказал он.Постепенно проект становился все более востребованным: люди приходили на тренировки, а затем делились впечатлениями с друзьями и близкими. "С каждым выходным на наших локациях становилось все больше участников. Все больше людей влюблялись в здоровый образ жизни и активности, которые проводились в рамках проекта. Все это создавало общую атмосферу праздника в Минске", - подчеркнул Павел Егоров.За сезон на площадках проекта было проведено около 5,6 тыс. тренировок. Участникам предлагали более 40 различных активностей, причем занятия проходили бесплатно.Стоит отметить, что "ДВИЖ FEST" стал не только спортивным праздником, но и финальной точкой большого летнего розыгрыша. Главным призом проекта стал автомобиль. За него боролись 690 человек. Именно столько участников за лето набрали необходимые 300 и более баллов, посещая тренировки и активности.В итоге автомобиль выиграла минчанка Наталья Короткая. Все лето она занималась на Цнянском водохранилище и стала одной из самых активных участниц проекта.На этом "Спорт для всех" не заканчивается. Как отметили в Президентском спортивном клубе, проект продолжит работу и после фестиваля. Впереди у участников тренировки на трех локациях, где можно будет попробовать танцевальные и мягкие практики, включая пилатес и йогу. Организаторы обещают и необычные форматы - занятия цигун, йогу при свечах и другие интеграции с неформальными видами спорта.-0-Фото Ярослава Зарецкого