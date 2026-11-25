25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Барыс", "Локомотив" и "Торпедо" одержали победы в матчах среды в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Игровую программу 25 ноября открывал поединок в столице Казахстана, где "Барыс" минимально обыграл "Северсталь" (2:1). Астанчане прервали сразу две серии - собственную из трех поражений и шестиматчевую победную для череповчан. Белорусский нападающий "Северстали" Александр Скоренов очков не набрал.



Также 25 ноября нижегородское "Торпедо" принимало "Сибирь". По ходу поединка волжане имели комфортное преимущество в три шайбы, но позволили сопернику подобраться вплотную. Сделать последний шаг до овертайма гости не смогли и за пять секунд до сирены получили шайбу в пустые ворота. Счет встречи - 5:3 в пользу "Торпедо".



В еще одном матче среды ярославский "Локомотив" в Санкт-Петербурге одолел СКА с нашим Сергеем Сапего в составе (3:2). Действующие чемпионы КХЛ выиграли пятый поединок из последних шести, "армейцы" упустили возможность обойти минское "Динамо" на восьмом месте в таблице Западной конференции.-0-