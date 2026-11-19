19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены взяли два золота на старте второго соревновательного дня открытого Кубка ШОС по тяжелой атлетике в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Во второй день турнира девушки разыграли медали в категории до 61 кг. Первое место в двоеборье с суммой 198 кг заняла наша Инна Мельянец, которая показала лучшие результаты и в рывке (89 кг), и в толчке (109 кг). Серебряная медалистка Лисни Адамс из Кубы уступила Инне 7 кг, тройку замкнула россиянка Злата Дронова (184).



У мужчин в весе до 70 кг золото завоевал Артем Данильчик (295 кг, 135+160). В первом упражнении белорус оторвался от конкурентов на 10 кг, для победы по сумме Данильчику хватило второго показателя в толчке. Вслед за Артемом расположился Даниил Петров из России (291 кг), бронза - у азербайджанца Фуада Гасанова (290).-0-