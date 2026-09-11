Тишкова и Секретова вышли в финал Кубка Победы по пляжному волейболу

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруски Надежда Тишкова и Виктория Секретова стали финалистками международного турнира по пляжному волейболу "Кубок Победы" в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.На групповом этапе 9 и 10 сентября чемпионки Беларуси одержали две победы над командами из Санкт-Петербурга. Игровую программу пятницы Тишкова и Секретова начали с четвертьфинала против Дарьи Шустовой и Виктории Ямалетдиновой из московской "Академии", который выиграли со счетом 2:1 по партиям (24:22, 18:21, 15:12).Соперницами наших девушек в полуфинале стали Кристина Филимонова и Екатерина Шевцова из московского "Динамо", которые ранее выбили еще один белорусский дуэт Вероника Гром - Маргарита Гайшун. Стартовую партию хозяйки площадки забрали в нервной концовке (23:21), во втором сете перевес Надежды и Виктории был неоспоримым - 21:12 и итоговые 2:0.Противостоять волейболисткам жлобинской "Искры" в субботнем финале будут действующие обладательницы Кубка Победы Мария Егорова и Мария Лазуренко ("Локомотив", Калининград). В прошлом году Тишкова в паре с Ольгой Абраменко заняли на домашнем турнире четвертое место.-0-