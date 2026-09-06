Тишкова и Гром стали четвертыми на первенстве Европы-U20 по пляжному волейболу

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруски Надежда Тишкова и Вероника Гром остановились в шаге от наград юниорского первенства Европы по пляжному волейболу в Италии, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Выступления на континентальном форуме белоруски начали с квалификации, где обыграли сверстниц из Хорватии, Англии и Болгарии. На групповом этапе Тишкова и Гром победили швейцарок и сербок, а также уступили голландкам. В первом раунде плей-офф наши девушки прошли турчанок, в 1/8 финала выбили испанок, а в четвертьфинале - итальянок.



В полуфинальном матче 6 сентября Надежда и Вероника не справились с представительницами Чехии Люцией Кноблоховой и Аделей Петриковой - 0:2 (18:21, 13:21). В поединке за бронзовые медали наши спортсменки со счетом 1:2 по сетам проиграли Зузанне Кудлик и Анне Лесневич из Польши (20:22, 21:10, 13:15).



С 9 по 12 сентября Тишкова и Гром в разных дуэтах выступят на международном Кубке Победы по пляжному волейболу, который пройдет на площадке у минского Дворца спорта.-0-