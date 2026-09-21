Тхэквондисты Белавый и Куриленок победили на турнире в Германии





В активе нашей команды две золотые, три серебряные и шесть бронзовых медалей. Среди взрослых атлетов победу в весе до 54 кг одержал Никита Белавый, который по ходу турнира нанес поражения представителям Германии, Великобритании и Гвинеи. В полуфинале Белавый одолел соотечественника Егора Козлова, ставшего в итоге третьим.





У юниорок золото в категории до 63 кг завоевала белоруска Анастасия Куриленок, которая прошла сверстниц из Швеции, Сенегала и Бельгии. Также в зачете-U18 вторые места в своих категориях заняли наши Богдан Алиев (до 78 кг), Диана Толкина (до 46 кг) и Арина Жук (до 59 кг).





На третью ступень пьедестала поднялись юниоры Игнат Артемчук (до 45 кг), Егор Щербаченя, Никита Дехтеревич (оба - до 63 кг), Роман Дудко (свыше 88 кг) и Ульяна Михеенко (до 68 кг). Всего призерами турнира стали тхэквондисты из 40 стран, команда Беларуси расположилась на седьмой строчке в общем зачете.-0-

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены завоевали одиннадцать наград международного турнира по тхэквондо Germany Open в Гамбурге, сообщает корреспондент БЕЛТА.