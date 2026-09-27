Тхэквондистка Витко победила на международном турнире в Варшаве 

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены выиграли пять медалей международного турнира по тхэквондо Polish Open в Варшаве. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства спорта.



В активе нашей команды одно золото, два серебра и две бронзы. Победу в весе до 57 кг у девушек одержала чемпионка Европы Юлия Витко, вторые места в своих категориях заняли Александр Козлов (до 54 кг) и Артем Плонис (свыше 87 кг). На третью ступень пьедестала поднялись Никита Белавый (до 54 кг) и Владимир Шрамук (до 63 кг).



/Будет дополнено/.-0-