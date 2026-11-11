Тхэквондист Алиев завершил выступления на юношеской Олимпиаде

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский тхэквондист Богдан Алиев остался без побед на IV летних юношеских Олимпийских играх в столице Сенегала Дакаре, сообщает корреспондент БЕЛТА.Наш спортсмен был представлен на турнире в весе свыше 73 кг. Алиев начал выступления сразу с четвертьфинала, где в двух раундах проиграл чемпиону прошлогоднего Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Скопье Ивану Лысенко Серрано из Испании. 12 ноября соревноваться в Дакаре будет последний из представителей Беларуси - брейкер Георгий Соловей.На данный момент в активе нашей команды две бронзовые медали ЮОИ-2026. Пловец Максим Машлякевич стал третьим на полтиннике брассом, а Полина Белявская - на 50-метровке вольным стилем. Кроме того, Денис Маслов замкнул пятерку в фехтовании на рапирах, дзюдоистка Александра Князева была седьмой в категории до 44 кг, а лучник Глеб Акуневич занял девятую строчку.Всего мультиспортивный форум для атлетов в возрасте до 18 лет собрал в столице Сенегала более 2600 юношей и девушек из 204 стран. Церемония закрытия первых в истории олимпийских соревнований на территории Африки пройдет в Дакаре 13 ноября.-0-Фото Дениса Костюченко, НОК-БЕЛТА