Теннисист Бетов пробился во второй круг турнира ITF в Египте

В 1/16 финала белорус переиграл в трехсетовом поединке Финна Рейлли из Великобритании - 1:6, 6:3, 6:2. Следующим соперником Сергея Бетова будет еще один британец Виктор Фридрих. В первом круге парного разряда Бетов и индийский теннисист Чираг Духан обыграли в двух партиях индийско-американский дуэт Сварманью Сингх / Закари Минц - 6:3, 6:4. В игре за выход в полуфинал Бетов и Духан будут соперничать с немецко-британским дуэтом Арон Функ / Финн Рейлли.
Соревнования в Хургаде завершатся 20 сентября.-0-