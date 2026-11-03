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Свирепа второй раз стал лучшим игроком тура футбольного чемпионата Беларуси

Опубликовано:

Логотип БелТА
Спорт
03 ноября 2026, 07:56

Свирепа второй раз стал лучшим игроком тура футбольного чемпионата Беларуси

Фото sport5by
Фото sport5by
Фото sport5by
3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Александр Свирепа второй раз подряд признан лучшим игроком тура национального чемпионата по версии ассоциации "Белорусская федерация футбола", сообщает корреспондент БЕЛТА. 

В домашнем поединке 27-го тура с мозырской "Славией" полузащитник "Ислочи" из Минского района был настоящим лидером команды - он оформил голевой дубль и отдал результативную передачу Александру Бутько, который забил третий мяч. В итоге "волки" одержали волевую победу с результатом 3:1 и продолжают борьбу за чемпионский титул. 

Автором самого красивого гола прошедшего тура стал полузащитник могилевского "Днепра" Дмитрий Лисакович, который эффектным дальним ударом открыл счет в матче с футболистами "Гомеля". Могилевчане выиграли со счетом 2:1 и ушли с предпоследнего места в турнирной таблице. 

Положение в лидирующей группе после 27 туров: "МЛ Витебск" - 59 очков, "Динамо" (Минск) - 58, "Ислочь" - 58, "Динамо" (Брест) - 50, "Неман" - 46. Турнирную таблицу замыкает новополоцкий "Нафтан", набравший 17 очков, у борисовского БАТЭ на четыре балла больше, у "Днепра" 23 очка, у бобруйской "Белшины" 24 балла. Список лучших бомбардиров возглавляют Тимофей Симаненка ("Гомель") и Егор Корцов ("Динамо", Брест), забившие по 13 мячей. 

В следующем туре встречаются:

6 ноября -  "Гомель" - "Арсенал" (Дзержинск);

7 ноября - "Нафтан" - "МЛ Витебск", "Белшина" - "Ислочь", "Витебск" - "Динамо" (Минск), БАТЭ - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино);

8 ноября - "Славия" - "Барановичи", "Неман" (Гродно) - "Днепр", "Минск" - "Динамо" (Брест).-0-
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