Стрелок из винтовки Ливанцов стал третьим на турнире Гран-при в Шымкенте

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Арсений Ливанцов завоевал бронзу проходящего в казахстанском Шымкенте международного турнира серии Гран-при ISSF по пулевой стрельбе, сообщает корреспондент БЕЛТА.





В мужских соревнованиях в стрельбе из малокалиберной винтовки на 50 метров из положения лежа белорус набрал 620,4 балла и занял третье место среди десяти финалистов. Выше Ливанцова расположились стрелки из Катара (623,1) и Казахстана (621,5). Днем ранее в этой же дисциплине у девушек наша Елизавета Гавриленко завоевала серебро, а Николь Куриленок - бронзу.





22 октября в Шымкенте будут разыграны медали в стрельбе из пневматического пистолета среди смешанных пар. Всего этап международной серии Гран-при ISSF собрал более 200 участников из 14 стран - Казахстана, Беларуси, России, Болгарии, Грузии, Израиля, Италии, Кыргызстана, Кувейта, Катара, Сингапура, Узбекистана, Индонезии и ОАЭ.





Соревнования продлятся по 27 октября. Данный старт является последним турниром перед чемпионатом мира 2026 года, который пройдет в Дохе с 1 по 14 ноября.-0-