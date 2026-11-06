Стрелки из пистолета Петрова и Демеш стали 12-ми в миксте на чемпионате мира

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские стрелки выступили в турнире смешанных пар на чемпионате мира по пулевой стрельбе в столице Катара Дохе, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Участие в соревнованиях в стрельбе из пистолета на 10 м приняли 55 пар, нашу страну представили два дуэта. Александра Петрова и Владислав Демеш набрали 577 очков из 600 возможных и заняли 12-е место. Квартет участников матчей за медали закрылся на отметке в 579 баллов. Любовь Яскевич и Иван Казак стали 29-ми (571).



9 и 10 ноября Петрова и Зоя Дасько выступят в квалификации в стрельбе из пистолета на 25 м. На данный момент лучшим белорусским результатом на чемпионате мира в Катаре является 9-е место Яскевич в стрельбе на 50 м. Планетарный форум собрал в Дохе более тысячи спортсменов из 91 страны.-0-