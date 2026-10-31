"Столица" вышла в плей-офф Лиги чемпионов по мини-футболу

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены "Столицы" пробились в 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов УЕФА по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Сегодня в хорватском Омише в своем заключительном поединке группы 3 в чемпионы Беларуси победили французский "Этуаль" с результатом 3:1. В составе победителей отличились Артем Якубов, Сергей Лавор и голкипер Алексей Лукша. В первом туре минчане уступили действующему победителю чемпионской Лиги португальскому "Спортингу" из Лиссабона - 1:5 (гол у белорусов забил Игорь Щербич), а затем сыграли вничью с хозяином турнира хорватским "Олмиссумом" - 4:4. В составе "Столицы" хет-трик оформил Янник Сомплей, один мяч забил Андрей Заболонков. В последнем матче "Спортинг" встретится с хорватами, которые также пробились в плей-офф. Положение команд: "Спортинг" - 6 очков (2 матча), "Столица" - 4 (3), "Олмиссум" - 2 (2), "Этуаль" - 1 (3). "Столица" в седьмой раз принимает участие в главном континентальном клубном турнире по мини-футболу. Лучшим результатом минчан является 13-е место в итоговой классификации сезона-2017/2018.



Составы остальных групп пути А чемпионской Лиги:



1 - "Барселона" (Испания), "Семей" (Казахстан), "Лученец" (Словакия), "Минерва" (Швейцария);



2 - "Кайрат" (Алматы, Казахстан), "Андерлехт" (Брюссель, Бельгия), "Юнайтед Галац" (Румыния), "Бейтар" (Латвия);



4 - "Бенфика" (Лиссабон, Португалия), "Эль-Посо" (Испания), "Хит" (Киев, Украина), "Рурмонд" (Нидерланды).



Из этих групп в плей-офф выйдут по три лучшие команды. Встречи 1/8 финала пройдут 23 ноября и 4 декабря. Четвертьфинальные поединки состоятся 8 и 19 февраля, а "Финал четырех" - в начале мая 2027 года.



В решающем поединке прошлого сезона "Спортинг" со счетом 2:0 обыграл испанскую "Пальму".-0-