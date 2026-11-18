18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены "Столицы" одержали вторую победу подряд в матчах чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Сегодня действующие чемпионы страны одолели на выезде гомельский БЧ с минимальным перевесом в счете - 3:2. Для минчан эта встреча стала последней проверкой сил перед поединками 1/8 финала Лиги чемпионов. В стартовой встрече плей-офф 23 ноября подопечные Александра Чибисова сыграют в Берне со швейцарской "Минервой", а ответный матч за попадание в четвертьфинал минчане проведут 4 декабря в словацком городе Гуменне. Победитель этой пары поспорит с победителем матчей между испанской "Барселоной" и хорватским "Олмиссумом".



Результаты остальных встреч 8-го тура чемпионата Беларуси: "Дорожник" (Минск) - "Витэн" (Орша) - 3:7, "Охрана-Динамо" (Минск) - "Борисов-900" - 1:8, "Меркурий-ГТК" (Брест) - ВРЗ (Гомель) - 0:0 (пенальти - 4:5), ЦКК - (Светлогорск) - "УВД-Динамо" (Гродно) - 2:5, "Лида-Бутикавто" - "Минск" - 5:1.



После восьми туров положение в лидирующей группе таково: "Борисов-900" - 21 очко (8 матчей), "Витэн" - 21 (8), ВРЗ - 17 (8), "Столица" - 16 (8). Список лучших бомбардиров возглавляет Владимир Разуванов ("Витэн"), забивший 11 мячей.-0-