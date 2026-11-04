"Столица" встретится с "Минервой" в 1/8 финала ЛЧ по мини-футболу

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Спортсмены "Столицы" в 1/8 финала дважды встретятся со швейцарским клубом "Минерва" из Берна. Первая игра состоится 23 ноября в столице Швейцарии, ответный поединок пройдет 4 декабря. Победитель этого противостояния сыграет в четвертьфинале с лучшей командой пары "Олмиссум" (Хорватия) - "Барселона" (Испания).
На прошлой неделе чемпионы Беларуси успешно выступили в основном раунде квалификации ЛЧ в хорватском Омише. "Столица" заняла второе место в группе 3, победив французский "Этуаль" с результатом 3:1, сыграв вничью с местным "Олмиссумом" - 4:4 и уступив действующему победителю чемпионской Лиги - португальскому "Спортингу" из Лиссабона - 1:5. "Столица" в седьмой раз принимает участие в главном континентальном клубном турнире по мини-футболу. Лучшим результатом минчан является 13-е место в итоговой классификации сезона-2017/2018.
В решающем поединке прошлого сезона ЛЧ лиссабонский "Спортинг" со счетом 2:0 обыграл испанскую "Пальму".-0-