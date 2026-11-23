23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены "Столицы" неудачно провели первую встречу плей-офф Лиги чемпионов по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.





В стартовом матче 1/8 финала чемпионы Беларуси уступили в Берне швейцарской "Минерве" с результатом 1:4. Хозяева уже в первом тайме трижды поразили ворота Алексея Лукши, а после перерыва соперники обменялись голами. Ответный поединок за выход в четвертьфинал состоится 4 декабря в словацком Гуменне. Победитель этой пары выйдет на победителя встреч между испанской "Барселоной" и хорватским "Олмиссумом".





На предыдущем квалификационном этапе подопечные Александра Чибисова заняли второе место в своей отборочной группе, победив французский "Этуаль" (3:1), сыграв вничью с "Олмиссумом" (4:4) и уступив действующему победителю чемпионской Лиги - португальскому "Спортингу" (1:5). Швейцарский клуб занял третье место в своем квартете после победы над словацким "Лученцом" (4:3) и поражений от "Барселоны" (1:6) и казахстанского "Семея" (1:5). "Столица" в седьмой раз выступает в чемпионской Лиге, а для "Минервы" это 11-е участие в главном клубном турнире Европы.





Четвертьфинальные матчи состоятся 8 и 19 февраля, а "Финал четырех" - в начале мая 2027 года в швейцарском Биле. В решающем поединке прошлого сезона "Спортинг" со счетом 2:0 обыграл испанскую "Пальму".-0-