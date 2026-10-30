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"Столица" сыграла вничью в квалификации Лиги чемпионов по мини-футболу

Опубликовано:

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Спорт
30 октября 2026, 00:03

"Столица" сыграла вничью в квалификации Лиги чемпионов по мини-футболу

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены "Столицы" добыли первый зачетный балл в основном раунде квалификации Лиги чемпионов УЕФА по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче второго тура группы 3 в хорватском Омише чемпионы Беларуси сыграли вничью с хозяином турнира хорватским "Олмиссумом" - 4:4. После первого тайма белорусы уступали 0:2, потом вышли вперед - 4:2, но в самой концовке пропустили два мяча. В составе "Столицы" хет-трик оформил Янник Сомплей, один мяч забил Андрей Заболонков. Накануне минчане проиграли действующему победителю ЛЧ португальскому "Спортингу" из Лиссабона с результатом 1:5 (гол у белорусов забил Игорь Щербич). Хорваты в первом туре разошлись миром с французским "Этуалем" - 1:1. В субботу 31 октября подопечные Александра Чибисова завершат состязания матчем с французами, которые во втором туре уступили "Спортингу" - 1:5. Положение команд после двух игровых дней: "Спортинг" - 6 очков, "Олмиссум" - 2, "Столица" - 1, "Этуаль" - 1.
 
В 1/8 финала выйдут три лучшие команды. "Столица" в седьмой раз принимает участие в главном континентальном клубном турнире по мини-футболу. Лучшим результатом минчан является 13-е место в итоговой классификации сезона-2017/2018.

Составы остальных групп пути А чемпионской Лиги:

1 - "Барселона" (Испания), "Семей" (Казахстан), "Лученец" (Словакия), "Минерва" (Швейцария);

2 - "Кайрат" (Алматы, Казахстан), "Андерлехт" (Брюссель, Бельгия), "Юнайтед Галац" (Румыния), "Бейтар" (Латвия);

4 - "Бенфика" (Лиссабон, Португалия), "Эль-Посо" (Испания), "Хит" (Киев, Украина), "Рурмонд" (Нидерланды).

Из этих групп в плей-офф выйдут по три лучшие команды. Встречи 1/8 финала пройдут 23 ноября и 4 декабря 2026 года, четвертьфинальные поединки состоятся 8 и 19 февраля, а "Финал четырех" пройдет в начале мая 2027 года.

В решающем поединке прошлого сезона "Спортинг" со счетом 2:0 обыграл испанскую "Пальму".-0-
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