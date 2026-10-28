"Столица" сыграет со "Спортингом" в Лиге чемпионов по мини-футболу

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены "Столицы" стартуют в основном раунде квалификации Лиги чемпионов УЕФА по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Сегодня в хорватском Омише в первом поединке группы 3 чемпионы Беларуси встретятся с действующим победителем ЛЧ португальским "Спортингом" из Лиссабона (начало в 19.00). Во втором туре 29 октября подопечные Александра Чибисова сыграют с хозяином турнира хорватским клубом "Олмиссум" (начало в 22.00), а 31 октября завершат состязания матчем с французским "Этуалем" (начало в 19.00). В 1/8 финала выйдут три лучшие команды.



Составы остальных групп пути А чемпионской Лиги:



1 - "Барселона" (Испания), "Семей" (Казахстан), "Лученец" (Словакия), "Минерва" (Швейцария);



2 - "Кайрат" (Алматы, Казахстан), "Андерлехт" (Брюссель, Бельгия), "Юнайтед Галац" (Румыния), "Бейтар" (Латвия);



4 - "Бенфика" (Лиссабон, Португалия), "Эль-Посо" (Испания), "Хит" (Киев, Украина), "Рурмонд" (Нидерланды).



Из этих групп в 1/8 финала выйдут по три лучшие команды. Встречи первого раунда плей-офф пройдут 23 ноября и 4 декабря 2026 года, а четвертьфинальные поединки состоятся 8 и 19 февраля, а "Финал четырех" пройдет в начале мая 2027 года.



В решающем поединке прошлого сезона "Спортинг" со счетом 2:0 обыграл испанскую "Пальму".-0-