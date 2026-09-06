"Столица" проиграла на старте чемпионата Беларуси по мини-футболу

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены "Столицы" с поражения начали 38-й чемпионат Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Действующие чемпионы неожиданно проиграли в Бресте "Меркурию-ГТК" с результатом 1:4. Серебряный призер прошлого первенства оршанский "Витэн" уверенно переиграл в Светлогорске местный ЦКК - 9:2.



Результаты остальных встреч первого тура: ВРЗ (Гомель) - "Минск" - 6:1, "Лида-Бутикавто" - "Дорожник" (Минск) - 3:2, "Охрана-Динамо" (Минск) - БЧ (Гомель) - 2:3, "УВД-Динамо" (Гродно) - "Борисов-900" - 2:5.



"Столица" является семикратным чемпионом Беларуси, по шесть раз золото брали "Дорожник" и "Витэн". На прошлой неделе две лучшие команды прошлого сезона сошлись в поединке за Суперкубок - в упорной борьбе трофей выиграли "столичники", которые одолели оршанцев в овертайме со счетом 4:3.



На первом этапе нынешнего чемпионата Беларуси 12 команд проведут двухкруговой турнир с матчами дома и в гостях, а затем восьмерка лучших клубов продолжит борьбу за награды в сериях плей-офф.-0-