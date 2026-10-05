Столичное "Динамо" в серии буллитов дома уступило "Торпедо"

Четвертым соперником "зубров" в текущей домашней серии стало нижегородское "Торпедо". Хозяева открыли счет на последней минуте первого периода усилиями Сергея Кузнецова, гости сравняли цифры в середине второй трети. Больше голов в основное время зрители на "Минск-Арене" не увидели.
В овертайме волжане сумели поразить ворота хозяев, но шайба была отменена из-за нарушения правил. Исход встречи решился в серии послематчевых бросков, где точнее оказались "торпедовцы". Итог игры - поражение "Динамо" со счетом 1:2.
Первая в сезоне встреча команд в Минске 7 сентября также закончилась по буллитам в пользу "Торпедо". Столичный клуб заработал одно очко и поднялся на шестое место в Западной конференции. Домашнюю серию подопечные Сергея Брылина завершат 8 октября матчем против СКА из Санкт-Петербурга.-0-
Фото Сергея Шелега и Дениса Костюченко