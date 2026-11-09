Стась забросил вторую шайбу в сезоне КХЛ, набрав очки в третьей игре кряду





Казанский "Ак Барс" на своем льду со счетом 5:2 обыграл "Торпедо", последнюю шайбу хозяев в этой встрече забросил Андрей Стась. Шайба стала для опытного форварда второй в текущем сезоне, также белорус продлил результативную серию до трех игр. В 26 матчах за казанцев Стась набрал 10 (2+8) результативных баллов. У нижегородцев участие в поединке принял наш Андрей Белевич.





СКА в Санкт-Петербурге разгромил "Спартак" - 7:1, автором одного из голов "армейцев" стал Сергей Сапего. Защитник также добрался до отметки в 10 очков в чемпионате (4+6). Параллельно лидер Западной конференции ЦСКА при участии Ивана Дроздова дома разобрался с "Сибирью" Максима Сушко (4:1), а "Северсталь" с Александром Скореновым в составе одолела "Ладу" (4:3).-0-

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские игроки помогли своим командам одержать победы в играх регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.