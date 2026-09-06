Стали известны победители Минского полумарафона на дистанции 10 км 

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Минском полумарафоне-2026 завершился первый забег соревновательной программы - на дистанции 10 км, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лучший результат у мужчин показал белорус Артем Барабанщиков, который пробежал десятку за 30 минут и 52 секунды. Вторым финишировал Александр Шустик, третье место занял Степан Панчик.

"Очень рад быть первым победителем. Я долго шел к этому успеху, беговую карьеру начал еще в 2010 году. Бег сложился отлично, у Дворца спорта я сделал рывок в горку, наращивал темп к финишу и в итоге убежал в отрыв. Одна из лучших гонок в моей жизни. Приятно, что получилось составить конкуренцию членам национальной команды", - отметил Барабанщиков.

Всего на 11-й Минский полумарафон зарегистрировались более 30 тыс. любителей бега из 40 стран.-0-

Фото Сергея Шелега

Золотую медаль среди женщин завоевала призер недавнего чемпионата страны на этой дистанции Вероника Важник, показавшая результат 35 мин. 53 сек. Тройку призеров дополнили Юлия Саутова и Ирина Сечная.