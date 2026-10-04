Спортсмены ВРЗ победили БЧ в чемпионате Беларуси по мини-футболу

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены ВРЗ уверенно переиграли БЧ в последнем матче четвертого тура чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Уже после первого тайма гомельского дерби ВРЗ выигрывал со счетом 3:0, а после перерыва соперники обменялись голами - 4:1. В столичном противостоянии "Минск" оказался сильнее "Дорожника" - 2:0.



Накануне "Борисов-900" одержал четвертую викторию кряду, обыграв в Минске действующего чемпиона страны "Столицу" с результатом 8:4. Также без потерь идет оршанский "Витэн", который у себя дома одолел гродненское "УВД-Динамо" со счетом 2:1. Голевой дубль в этой встрече оформил лучший бомбардир нынешнего первенства Владимир Разуванов, у которого теперь 5 забитых мячей. Минский клуб "Охрана-Динамо" разгромил на своей площадке светлогорский ЦКК - 5:1. Брестский "Меркурий-ГТК" в серии послематчевых пенальти победил на выезде "Лиду-Бутикавто" - 4:2 (игровое время - 2:2).



Положение в группе лидеров после четырех туров: "Борисов-900" - 12 очков, "Витэн" - 12, "Лида-Бутикавто" - 10, БЧ - 9. В центральном поединке следующего тура 11 октября "Витэн" примет в Орше "Борисов-900".-0-