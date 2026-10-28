Спортсмены "Столицы" уступили на старте квалификации ЛЧ по мини-футболу





В первом поединке группы 3 в хорватском Омише чемпионы Беларуси встречались с действующим победителем ЛЧ португальским "Спортингом" из Лиссабона и уступили с результатом 1:5. Португальцы открыли счет на 15-й минуте игры, в начале второго тайма Игорь Щербич восстановил равновесие, а потом соперники отличились еще четыре раза. Во втором туре 29 октября подопечные Александра Чибисова сыграют с хозяином турнира хорватским клубом "Олмиссум" (начало в 22.00), а 31 октября завершат состязания матчем с французским "Этуалем" (начало в 19.00). В 1/8 финала выйдут три лучшие команды. "Столица" в седьмой раз принимает участие в главном континентальном клубном турнире по мини-футболу. Лучшим результатом минчан является 13-е место в итоговой классификации сезона-2017/2018.





Составы остальных групп пути А чемпионской Лиги:





1 - "Барселона" (Испания), "Семей" (Казахстан), "Лученец" (Словакия), "Минерва" (Швейцария);





2 - "Кайрат" (Алматы, Казахстан), "Андерлехт" (Брюссель, Бельгия), "Юнайтед Галац" (Румыния), "Бейтар" (Латвия);





4 - "Бенфика" (Лиссабон, Португалия), "Эль-Посо" (Испания), "Хит" (Киев, Украина), "Рурмонд" (Нидерланды).





Из этих групп в плей-офф выйдут по три лучшие команды. Встречи 1/8 финала пройдут 23 ноября и 4 декабря 2026 года, а четвертьфинальные поединки состоятся 8 и 19 февраля, а "Финал четырех" пройдет в начале мая 2027 года.





В решающем поединке прошлого сезона "Спортинг" со счетом 2:0 обыграл испанскую "Пальму".-0-

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены "Столицы" с поражения начали выступление в основном раунде квалификации Лиги чемпионов УЕФА по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.