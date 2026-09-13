13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередные встречи второго тура провели участники чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Действующие чемпионы страны спортсмены "Столицы" после стартового поражения от брестчан (1:4) принимали на своей арене гомельский ВРЗ и выиграли с результатом 3:1.
Гомельский БЧ одержал вторую викторию, разгромив на своей площадке светлогорский ЦКК - 7:1. Позже столичный "Дорожник" примет в Минске "Борисов-900", а "Лида-Бутикавто" сыграет на своей площадке с минским клубом "Динамо-Охрана".
Накануне свою вторую победу добыл серебряный призер оршанский "Витэн", обыгравший у себя дома брестский "Меркурий-ГТК" - 7:5. С таким же результатом спортсмены "Минска" победили на своей площадке гродненское "УВД-Динамо".
По шесть очков из шести возможных набрали "Витэн" и БЧ, ни одного балла в двух турах не заработали "УВД-Динамо" и ЦКК.-0-
Спорт
13 сентября 2026, 16:02
Спортсмены "Столицы" победили ВРЗ в чемпионате Беларуси по мини-футболу
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