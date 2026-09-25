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Спортивные акробаты из Беларуси претендуют на 13 наград чемпионата мира

Опубликовано:

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Спорт
25 сентября 2026, 21:25

Спортивные акробаты из Беларуси претендуют на 13 наград чемпионата мира

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты выступят в тринадцати финалах на проходящем в итальянском Пезаро чемпионате мира по спортивной гимнастике 2026 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Участие в планетарном форуме принимают более 250 акробатов из 30 стран. В мужском турнире Беларусь представляют Илья Фоменков, Роман Халимончик (пара), Иван Карвига, Владимир Гетьман, Артем Евтух и Кирилл Степанкевич (группа). У девушек выступают наши Анна Колоницкая, Валерия Михейчик (пара), Ульяна Молчанова, Софья Лицкевич и Яна Миневич (группа); в миксте соревнуются Адриан Трофимович и Дарья Минюк.

26 сентября белорусы поспорят за медали в шести финалах, а в воскресенье - в семи. По итогам квалификаций наши спортсмены не смогли пробиться только в два финала из 15: в балансовых упражнениях в смешанной паре и в динамических упражнениях в мужской группе. В сезоне-2026 белорусские акробаты неоднократно поднимались на подиумы этапов Кубка мира.-0-
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