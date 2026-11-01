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Спортивно-массовый проект "Брест плывет" предлагают распространить на другие регионы Беларуси

Опубликовано:

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Спорт
01 ноября 2026, 13:10

Спортивно-массовый проект "Брест плывет" предлагают распространить на другие регионы Беларуси

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
1 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Инициативу спортивно-массового праздника "Брест плывет" предлагают распространить на другие регионы Беларуси. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Белорусской федерации плавания (БФП), депутат Палаты представителей Национального собрания Ольга Степусь.

Она обратила внимание, что плавание является одним из самых универсальных видов физической активности. Оно доступно людям разного возраста и уровня подготовки, помогает укреплять здоровье, поддерживать форму и долгие годы сохранять активность. По словам председателя БФП, обучение плаванию должно рассматриваться как комплексная задача (спортивная, социальная, образовательная и профилактическая), поскольку это важная составляющая культуры здорового образа жизни. В этой связи один из акцентов делается на привлечение новичков - людей, которые не решаются прийти в бассейн.
"Именно расширение аудитории во многом определяет перспективы развития плавания как массового вида спорта. Говоря о его доступности, нельзя ограничиваться количеством бассейнов и стоимостью занятий. Не менее важен психологический комфорт. Страх воды, негативный опыт, неуверенность в своих силах, стеснение из-за возраста или физической формы - для многих даже первый визит в бассейн становится серьезным испытанием. Необходимо создавать условия и атмосферу, в которых человеку комфортно сделать первый шаг независимо от причин", - считает Ольга Степусь. 
Именно такая философия заложена в проект "Брест плывет". В городе над Бугом 1 ноября его проводят во второй раз. В областном центре олимпийского резерва по водным видам спорта собрались около 200 любителей плавания в семи возрастных категориях. Программа предусматривает индивидуальные соревнования на голубых дорожках, семейные и командные эстафеты. 

"Здесь не обязательно быть чемпионом. Важно участвовать, пробовать, двигаться вперед и получать удовольствие от плавания. Такие события меняют само восприятие бассейна. Он перестает быть исключительно территорией профессионального спорта и становится открытым пространством для людей разных поколений, а спортивный праздник - отправной точкой для регулярных занятий", - отметила председатель Белорусской федерации плавания. 
По ее словам, у проекта "Брест плывет" есть все предпосылки, чтобы выйти за рамки регионального мероприятия и стать основой большой республиканской инициативы "Беларусь плывет". "Хочется, чтобы подобные проекты появились в каждом регионе. У них могут быть свои форматы и особенности, но цель должна оставаться общей - сделать плавание частью повседневной жизни белорусов", - подытожила Ольга Степусь.-0-

Фото Белорусской федерации плавания 
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