Спортивно-массовый проект "Брест плывет" предлагают распространить на другие регионы Беларуси





Она обратила внимание, что плавание является одним из самых универсальных видов физической активности. Оно доступно людям разного возраста и уровня подготовки, помогает укреплять здоровье, поддерживать форму и долгие годы сохранять активность. По словам председателя БФП, обучение плаванию должно рассматриваться как комплексная задача (спортивная, социальная, образовательная и профилактическая), поскольку это важная составляющая культуры здорового образа жизни. В этой связи один из акцентов делается на привлечение новичков - людей, которые не решаются прийти в бассейн.

"Именно расширение аудитории во многом определяет перспективы развития плавания как массового вида спорта. Говоря о его доступности, нельзя ограничиваться количеством бассейнов и стоимостью занятий. Не менее важен психологический комфорт. Страх воды, негативный опыт, неуверенность в своих силах, стеснение из-за возраста или физической формы - для многих даже первый визит в бассейн становится серьезным испытанием. Необходимо создавать условия и атмосферу, в которых человеку комфортно сделать первый шаг независимо от причин", - считает Ольга Степусь. "Именно расширение аудитории во многом определяет перспективы развития плавания как массового вида спорта. Говоря о его доступности, нельзя ограничиваться количеством бассейнов и стоимостью занятий. Не менее важен психологический комфорт. Страх воды, негативный опыт, неуверенность в своих силах, стеснение из-за возраста или физической формы - для многих даже первый визит в бассейн становится серьезным испытанием. Необходимо создавать условия и атмосферу, в которых человеку комфортно сделать первый шаг независимо от причин", - считает Ольга Степусь.

Именно такая философия заложена в проект "Брест плывет". В городе над Бугом 1 ноября его проводят во второй раз. В областном центре олимпийского резерва по водным видам спорта собрались около 200 любителей плавания в семи возрастных категориях. Программа предусматривает индивидуальные соревнования на голубых дорожках, семейные и командные эстафеты. Именно такая философия заложена в проект "Брест плывет". В городе над Бугом 1 ноября его проводят во второй раз. В областном центре олимпийского резерва по водным видам спорта собрались около 200 любителей плавания в семи возрастных категориях. Программа предусматривает индивидуальные соревнования на голубых дорожках, семейные и командные эстафеты.





"Здесь не обязательно быть чемпионом. Важно участвовать, пробовать, двигаться вперед и получать удовольствие от плавания. Такие события меняют само восприятие бассейна. Он перестает быть исключительно территорией профессионального спорта и становится открытым пространством для людей разных поколений, а спортивный праздник - отправной точкой для регулярных занятий", - отметила председатель Белорусской федерации плавания.

По ее словам, у проекта "Брест плывет" есть все предпосылки, чтобы выйти за рамки регионального мероприятия и стать основой большой республиканской инициативы "Беларусь плывет". "Хочется, чтобы подобные проекты появились в каждом регионе. У них могут быть свои форматы и особенности, но цель должна оставаться общей - сделать плавание частью повседневной жизни белорусов", - подытожила Ольга Степусь.-0- По ее словам, у проекта "Брест плывет" есть все предпосылки, чтобы выйти за рамки регионального мероприятия и стать основой большой республиканской инициативы "Беларусь плывет". "Хочется, чтобы подобные проекты появились в каждом регионе. У них могут быть свои форматы и особенности, но цель должна оставаться общей - сделать плавание частью повседневной жизни белорусов", - подытожила Ольга Степусь.-0-





Фото Белорусской федерации плавания

1 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Инициативу спортивно-массового праздника "Брест плывет" предлагают распространить на другие регионы Беларуси. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Белорусской федерации плавания (БФП), депутат Палаты представителей Национального собрания Ольга Степусь.