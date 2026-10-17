Специализированный зал бокса открылся в Миорах к фестивалю-ярмарке "Дажынкi-2026"

17 октября, Миоры /Корр. БЕЛТА/. Торжественное открытие нового специализированного зала бокса состоялось на областном фестивале-ярмарке тружеников села "Дажынкi-2026" в Миорах, передает корреспондент БЕЛТА.Зал бокса площадью 300 кв.м открылся в рамках масштабного благоустройства города к фестивалю на базе бывшего актового зала ПМК. Здание полностью реконструировали и расширили за счет современной пристройки. Здесь оборудованы ринг 7×7 м, трибуны, тренировочный и тренажерный залы, тренерская, раздевалки для мальчиков и девочек с душевыми и санузлами и др.История миорского бокса ведет отсчет с 2016 года. Воспитанница школы Дарья Свиленок защищала честь Беларуси на молодежном первенстве Европы в Сербии.В открытии приняли участие председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Сергеенко, председатель Витебского облисполкома Александр Рогожник.Начальник управления спорта Витебского облисполкома Денис Фатеев выразил благодарность главе государства за внимание, которое он оказывает регионам, а также руководству области за воплощение в жизнь такой прекрасной идеи.Сегодня в зале тренируются 70 человек, работают 3 тренера. Одиннадцатилетний Алексей Хаткевич занимается боксом уже три года. Юный спортсмен успел оценить новый зал и поделился впечатлениями: "Здесь очень здорово тренироваться, снаряды просто отличные".-0-Фото Андрея Синявского