Спэтару признан лучшим игроком 28-го тура футбольного чемпионата Беларуси

Лучшим игроком прошедшего уик-энда признан молдавский нападающий гродненского "Немана" Дан Спэтару. В домашнем поединке с могилевским "Днепром" хозяева уступали со счетом 0:1, а потом сумели не только отыграться, но и добыть волевую викторию - 2:1, причем оба мяча забил Спэтару.
Автором самого красивого гола минувшего тура стал защитник "Ислочи" Илья Скроботов, который эффектным ударом со штрафного забил третий мяч в ворота бобруйской "Белшины". Футболисты "Ислочи" выиграли с результатом 3:2 и обеспечили себе первые в истории медали национального первенства.
Положение в группе лидеров после 28 туров: "МЛ Витебск" - 62 очка, "Ислочь" - 61, "Динамо" (Минск) - 61, "Динамо" (Брест) - 51, "Неман" - 49. Турнирную таблицу замыкает новополоцкий "Нафтан", набравший 17 очков, 23 балла у "Днепра", по 24 очка набрали БАТЭ и "Белшина". Список лучших бомбардиров возглавляет нападающий "Гомеля" Тимофей Симаненка, который забил 14 мячей, на один гол меньше в активе брестского динамовца Егора Корцова.
Сейчас в чемпионате страны наступил перерыв, во время которого национальная и молодежная сборные Беларуси проведут международные матчи.
Следующие встречи чемпионата Беларуси состоятся 21 ноября: "МЛ Витебск" - "Славия", "Ислочь" - "Торпедо-БелАЗ", "Динамо" (Минск) - "Минск", "Гомель" - БАТЭ, "Арсенал" - "Неман", "Днепр" - "Витебск", "Динамо" (Брест) - "Нафтан", "Барановичи" - "Белшина".-0-