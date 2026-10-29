"Соперник использовал свой момент, а мы - нет". Главный тренер "Динамо" о поражении от "Барыса" 

На старте домашней серии минчане проиграли астанчанам со счетом 0:1, впервые в сезоне оставшись без заброшенных шайб. Поражение стало для "зубров" четвертым в пяти последних матчах.
"Была тяжелая игра. Мы знали, что соперник быстр, мастеровит и много созидает, их защитники активно подключаются к атакам. Все это мы и увидели. Гости использовали свой момент, у нас тоже были возможности, особенно в конце игры. Но мы их не реализовали, поэтому такой результат, - сказал Брылин. - Мы не заставляли соперника фолить, мало обыгрывали и убегали. Конечно, нужно было делать это чаще, тогда и в большинстве бы поиграли больше".
"Соперник начал матч гораздо активнее нас. Почему-то мы оказались не готовы к такому старту. Затем нам удалось наладить свою игру, придерживаться плана на матч и перехватить инициативу, - отметил Лимож. - В концовке мы действовали с особым желанием забить, хотя с такой самоотдачей было необходимо играть все 60 минут. Каждый должен прикладывать больше усилий и находить способы отправить шайбу в ворота".
В таблице Западной конференции столичный клуб занимает восьмое место. Ближайший поединок в "Минск-Арене" "Динамо" проведет 30 октября против "Трактора". Начало в 19.10.-0-