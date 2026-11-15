Солигорский "Шахтер" выиграл четвертый матч подряд в экстралиге

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поединок "Шахтера" и "Динамо-Молодечно" завершил программу 23-го тура регулярного чемпионата белорусской хоккейной экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Центральный матч воскресенья состоялся в Солигорске и закончился убедительной викторией хозяев со счетом 5:1. Дубль за "горняков" оформил Алексей Сергеев. "Шахтер" продлил серию побед до четырех и вернулся на второе место в таблице. "Динамо-Молодечно" впервые в сезоне проиграло два поединка подряд в основное время и сейчас замыкает топ-6.



Днем 15 ноября "Неман" принимал "Витебск". После стартовой трети гродненцы "горели" 0:3, но во втором периоде сократили отставание до минимума, а в заключительной 20-минутке отыгрались и вырвали победу - 5:3. Для северян это поражение стало девятым подряд.



Также в воскресенье "Брест" дома разобрался с "Юностью" (4:1), а "Гомель" в гостях справился с "Лидой" (3:2) - решающую шайбу за "рысей" забросил Евгений Сапельников. Гомельчане не проигрывают уже на протяжении восьми матчей, что позволило им подняться в тройку лучших команд экстралиги.-0-