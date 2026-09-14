14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Филипп Соколинский покидает пост главного тренера футболистов "МЛ Витебск", но остается в структуре клуба, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Российский специалист возглавил чемпионов Беларуси в середине июня, сменив Магомеда Адиева, который работал с командой с 28 апреля. В последних трех поединках чемпионата Беларуси "МЛ Витебск" сыграл вничью, и сейчас занимает второе место, набрав 41 очко в 20 проведенных встречах. Впереди футболисты "Ислочи", у которых 45 баллов после 21 игры. Третьим идет минское "Динамо", набравшее 40 очков.
В следующем туре "Ислочь" встретится с гродненским "Неманом", "МЛ Витебск" сыграет с дзержинским "Арсеналом", а минское "Динамо" будет соперничать с борисовским БАТЭ.-0-
Спорт
14 сентября 2026, 13:16
Соколинский покинул пост главного тренера "МЛ Витебск"
Новости рубрики Спорт
"Вернуть команду на пик". Главный тренер разобрал матчи сборной Беларуси по пляжному футболу в Суперфинале Евролиги
Главное
Топ-новости
Книги о Великой Отечественной войне и геноциде белорусского народа передали в Нижегородскую библиотеку
Соцгарантии и борьба с теневой занятостью: в Беларуси планируют скорректировать законы по вопросам трудовых отношений
"Единство начинается с каждого из нас". В Кричеве молодежь обсудила ценности праздника на акции "Беларусь адзіная"
Командно-штабное учение территориальных войск Червенского и Березинского районов пройдет по 16 сентября
У кого будет право носить нагрудные знаки? Какие планируются изменения в законодательстве о геральдических символах
С нами интереснее