



Сегодня в третьем раунде первая ракетка планеты обыграла узбекскую теннисистку Камиллу Рахимову, у которой 92-я позиция в мировом рейтинге, - 6:3, 6:4. В 1/64 финала действующая чемпионка US Open победила колумбийку Камиллу Осорио (59-й номер рейтинга WTA) - 6:2, 6:4, а затем также в двух партиях разгромила российскую теннисистку Полину Яценко (160) - 6:1, 6:1. В поединке за выход в четвертьфинал соперницей Соболенко будет победительница встречи между россиянкой Дианой Шнайдер (16) и американкой Тейлор Таунсенд (96).





Арина Соболенко три раза подряд играла в финале американского первенства: в 2023 году она уступила американке Кори Гауфф, а в двух следующих решающих поединках победила еще двух представительниц США - Джессику Пегулу и Аманду Анисимову. В 2019 году Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс стали победительницами в парном разряде, обыграв в финальном матче белоруску Викторию Азаренко и австралийку Эшли Барти. В одиночном разряде Виктория Азаренко трижды добиралась до финала (2012, 2013, 2020), но всегда уступала титул соперницам.





Заключительный в сезоне турнир серии "Большого шлема" завершится в Нью-Йорке 13 сентября. Общий призовой фонд US Open - 2026 составляет рекордные $108 млн, чемпионы в мужском и женском одиночном разряде получат по $5,5 млн. Год назад победителем мужского турнира стал испанский теннисист Карлос Алькарас.-0-

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко вышла в 1/8 финала открытого чемпионата США по теннису в Нью-Йорке, сообщает корреспондент БЕЛТА.