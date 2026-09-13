Соболенко уступила Рыбакиной в финале US Open

13 сентября, /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко уступила в финале US Open казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В решающем поединке Соболенко проиграла - 4:6, 7:5, 2:6. Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты. Елена Рыбакина впервые выиграла US Open, это ее третий титул на турнирах "Большого шлема", ранее она выиграла Уимблдон (2022) и Australian Open (2026). Всего у нее 14 побед на профессиональных турнирах. В понедельник, 14 сентября Елена Рыбакина впервые возглавит рейтинг WTA, а Арина Соболенко переместится на вторую позицию.



На пути к нынешнему финалу Арина Соболенко поочередно победила колумбийку Камиллу Осорио (59-й номер мирового рейтинга) - 6:2, 6:4, россиянку Полину Яценко (160) - 6:1, 6:1, узбекскую теннисистку Камиллу Рахимову (92) - 6:3, 6:4, американку Тейлор Таунсенд (96) - 6:4, 6:3, чешку Линду Носкову - 7:6 (7:1), 3:6, 7:6 (10:7) и американку Джессику Пегулу (3) - 7:5, 6:2.



До этого Арина Соболенко три раза подряд играла в финале американского первенства: в 2023 году уступила Кори Гауфф, а в двух следующих решающих поединках победила еще двух представительниц США - Джессику Пегулу и Аманду Анисимову. В 2019 году Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс стали победительницами в парном разряде, обыграв в финальном матче белоруску Викторию Азаренко и австралийку Эшли Барти. В одиночном разряде Виктория Азаренко трижды добиралась до финала (2012, 2013, 2020), но всегда уступала титул соперницам.



В финале мужского US Open вторая ракетка планеты Александр Зверев из Германии будет соперничать с американцем Беном Шелтоном, у которого девятая позиция в мировом рейтинга. Общий призовой фонд US Open - 2026 составляет рекордные $108 млн, чемпионы в мужском и женском одиночном разряде получат по $5,5 млн, финалисты заработают по $2,8 млн.-0-