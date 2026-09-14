14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После завершения US Open белоруска Арина Соболенко уступила Елене Рыбакиной первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Победив в Нью-Йорке, представительница Казахстана опережает Соболенко на 2026 рейтинговых очков. Еще одна белорусская теннисистка Александра Саснович занимает 130-е место, а Ирина Шиманович находится на 197-й позиции в мировом рейтинге.
Первая десятка рейтинга WTA:
1. Елена Рыбакина (Казахстан) - 9901 очко.
2. Арина Соболенко (Беларусь) - 7875.
3. Джессика Пегула (США) - 7265.
4. Кори Гауфф (США) - 7244.
5. Мирра Андреева (Россия) - 5743.
6. Линда Носкова (Чехия) - 5328.
7. Элина Свитолина (Украина) - 4809.
8. Каролина Мухова (Чехия) - 4683.
9. Ига Свентек (Польша) - 4619.
10. Марта Костюк (Украина) - 3980.
Во главе рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) итальянец Янник Синнер, на второй позиции триумфатор US Open Александр Зверев из Германии, на третьей строке испанец Карлос Алькарас. Лучший из белорусских теннисистов Даниил Остапенков занимает 542-е место.-0-
Спорт
14 сентября 2026, 07:31
Соболенко уступила Рыбакиной лидерство в рейтинге WTA
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