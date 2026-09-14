Соболенко уступила Рыбакиной лидерство в рейтинге WTA

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После завершения US Open белоруска Арина Соболенко уступила Елене Рыбакиной первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.



Победив в Нью-Йорке, представительница Казахстана опережает Соболенко на 2026 рейтинговых очков. Еще одна белорусская теннисистка Александра Саснович занимает 130-е место, а Ирина Шиманович находится на 197-й позиции в мировом рейтинге.



Первая десятка рейтинга WTA:



1. Елена Рыбакина (Казахстан) - 9901 очко.

2. Арина Соболенко (Беларусь) - 7875.

3. Джессика Пегула (США) - 7265.

4. Кори Гауфф (США) - 7244.

5. Мирра Андреева (Россия) - 5743.

6. Линда Носкова (Чехия) - 5328.

7. Элина Свитолина (Украина) - 4809.

8. Каролина Мухова (Чехия) - 4683.

9. Ига Свентек (Польша) - 4619.

10. Марта Костюк (Украина) - 3980.



Во главе рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) итальянец Янник Синнер, на второй позиции триумфатор US Open Александр Зверев из Германии, на третьей строке испанец Карлос Алькарас. Лучший из белорусских теннисистов Даниил Остапенков занимает 542-е место.-0-