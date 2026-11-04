Соболенко сыграет с Муховой на старте итогового турнира WTA 

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском Индиан-Уэллсе состоялась жеребьевка групповой стадии итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.



Вторая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко 9 ноября в стартовом поединке группы 2 встретится с чешкой Каролиной Муховой, занимающей 7-е место в мировом рейтинге. Соперницами белоруски также будут россиянка Мирра Андреева (3-й номер рейтинга WTA) и украинка Элина Свитолина (6).



В первой группе матчи начнутся 8 ноября. Лидер мирового рейтинга представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет с чешской теннисисткой Линдой Носковой (8), а в другом поединке будут соперничать американки Кори Гауфф (4) и Джессика Пегула (5).



Итоговый турнир WTA пройдет в Индиан-Уэллсе с 8 по 15 ноября. В 2025 году в Эр-Рияде победительницей стала Елена Рыбакина, обыгравшая в решающем поединке Арину Соболенко - 6:3, 7:6. Для Соболенко это был второй неудачный финал итогового турнира - в 2022 году в американском Форт-Уэрте она потерпела поражение от французской теннисистки Каролин Гарсии - 6:7, 4:6. В 2011 году в турецком Стамбуле еще одна белоруска Виктория Азаренко также играла в финале, уступив в трехсетовом поединке чешке Петре Квитовой - 5:7, 6:4, 3:6.-0-