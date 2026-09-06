Соболенко пробилась в 1/4 финала открытого чемпионата США по теннису

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал открытого чемпионата США, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В поединке 1/8 финала первая ракетка планеты выиграла у американки Тейлор Таунсенд (96-й номер мирового рейтинга) - 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 15 минут. В 1/64 финала действующая чемпионка US Open победила колумбийку Камиллу Осорио (59) - 6:2, 6:4, затем разгромила российскую теннисистку Полину Яценко (160) - 6:1, 6:1, а потом обыграла узбекскую теннисистку Камиллу Рахимову (92) - 6:3, 6:4. Следующей соперницей белоруски будет победительница матча между украинкой Мартой Костюк (11) и чешской теннисисткой Линдой Носковой (6).



Арина Соболенко три раза подряд играла в финале американского первенства: в 2023 году она уступила американке Кори Гауфф, а в двух следующих решающих поединках победила еще двух представительниц США - Джессику Пегулу и Аманду Анисимову. В 2019 году Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс стали победительницами в парном разряде, обыграв в финальном матче белоруску Викторию Азаренко и австралийку Эшли Барти. В одиночном разряде Виктория Азаренко трижды добиралась до финала (2012, 2013, 2020), но всегда уступала титул соперницам.



Заключительный в сезоне турнир серии "Большого шлема" завершится в Нью-Йорке 13 сентября. Общий призовой фонд US Open - 2026 составляет рекордные $108 млн, чемпионы в мужском и женском одиночном разряде получат по $5,5 млн. Год назад победителем мужского турнира стал испанский теннисист Карлос Алькарас.-0-