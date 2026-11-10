Соболенко победила на старте итогового турнира WTA в Индиан-Уэллсе

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко победно начала выступление на итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Индиан-Уэллсе, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В своем стартовом поединке предварительного этапа вторая ракетка планеты победила в двух партиях чешку Каролину Мухову, у которой 7-я позиция в мировом рейтинге, - 7:6 (7:2), 7:5. Встреча продолжалась 1 час 54 минуты. Во втором матче этой группы россиянка Мирра Андреева (3-й номер рейтинга WTA) выиграла у украинки Элины Свитолиной (6) - 6:4, 6:0. Следующей соперницей Арины Соболенко будет Андреева. Соболенко в шестой раз принимает участие в итоговом турнире WTA.



В первой группе чешка Линда Носкова (8) уверенно обыграла украинскую теннисистку Марту Костюк (10) - 6:2, 6:4. Костюк заменила первую ракетку планеты представительницу Казахстана Елену Рыбакину, которая снялась с турнира из-за проблем со здоровьем. В игре двух американок Кори Гауфф (4) одолела в трехсетовом поединке Джессику Пегулу (5) - 6:4, 6:7 (5:7), 6:2. Во втором туре Костюк сыграет с Пегулой, а Гауфф встретится с Носковой.



После финиша групповой стадии в полуфинал выйдут по две лучшие теннисистки из каждого квартета. Решающий поединок за чемпионский титул на корте Indian Wells Tennis Garden состоится 15 ноября.



Общий призовой фонд итогового турнира WTA составляет $10 млн. Если победительница выиграет все встречи, то заработает $3,37 млн и 1500 рейтинговых очков. В 2025 году в Эр-Рияде триумфатором стала Елена Рыбакина, обыгравшая в финальном матче Арину Соболенко - 6:3, 7:6 (7:0). Для Соболенко это был второй неудачный финал итогового турнира: в 2022 году в американском Форт-Уэрте она потерпела поражение от французской теннисистки Каролин Гарсии - 6:7, 4:6. В 2011 году в турецком Стамбуле еще одна белоруска Виктория Азаренко также играла в финале, уступив в трехсетовом поединке чешке Петре Квитовой - 5:7, 6:4, 3:6.-0-