Смольский выиграл спринт на чемпионате Беларуси по летнему биатлону

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23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На базе РЦОП по зимним видам спорта "Раубичи" стартовали чемпионат и первенство Беларуси по биатлону на лыжероллерах, сообщает корреспондент БЕЛТА.Первые комплекты наград были разыграны у мужчин и юниоров в спринтерской гонке на 10 километров. Чемпионом страны стал Антон Смольский - лидер национальной команды допустил один промах на огневых рубежах и на финише показал результат 24 мин. 43,7 сек. На 11 секунд Антон превзошел график серебряного призера Дмитрия Лазовского, который отстрелялся чисто. Тройку призеров замкнул Иван Тулатин (19 сек. отставания).Шестерку лучших дополнили Степан Данилов, Александр Голяк и Никита Лобастов. Соревновательную программу среды в "Раубичах" завершит женский спринт. Во второй и заключительный день чемпионата Беларуси по летнему биатлону 24 сентября спортсмены определят сильнейших в гонках с массовым стартом.-0-