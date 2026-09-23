Смольский выиграл спринт на чемпионате Беларуси по летнему биатлону

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 23 сентября 2026
Минск-Уручье +12°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:16 Около 404 тыс. детей отдохнули в летних лагерях Беларуси в этом году Общество
13:11 Биатлонистка Воробей стала чемпионкой страны в спринте на лыжероллерах Спорт
13:06 Позиция Кремля насчет возможной встречи Путина с Зеленским остается неизменной - Песков В мире
13:01 Паспорта готовности к отопительному сезону в Беларуси получили около 98% теплоисточников и потребителей Общество
12:53 БелТПП организует бизнес-курс "Путь экспортера 2026" для обучения предприятий основам выхода на зарубежные рынки Экономика
12:50 Лидер немецкой партии предложил вернуть украинцев призывного возраста на родину вместо выплаты им пособий В мире
12:47 Цифровизация, ИИ, повышение эффективности таможенного контроля. Что в приоритете таможенных служб СНГ Общество
12:42 ГАИ Гродненской области проверит дисциплину пешеходов, велосипедистов и водителей СПМ Регионы
12:41 Более тысячи участников собрал первый союзный слет "Мы - за активное долголетие" в Витебске Общество
12:36 Беларусь и Узбекистан планируют расширить биржевую торговлю текстильной продукцией Экономика
12:28 Более 43,5 тыс. детей Гомельской области оздоровились летом в лагерях Регионы
12:21 Молодежь сегодня не считает карьеру и семью взаимоисключающими понятиями - Шпилевская на женском форуме  Общество
12:19 Дефицит госбюджета в Нидерландах составил 8 млрд евро и стал самым высоким с периода пандемии В мире
12:15 Готовить дождевики и непромокаемую обувь? Синоптики рассказали о погоде на 24 сентября Общество
12:11 В Гане задержали владелицу спа-салона за транспортировку 3,9 тонн кокаина в Европу В мире
12:04 Турчин: уважение к старшим - залог здорового и сильного общества Общество
11:54 Крутой: управленческая вертикаль в крупных сельхозорганизациях требует донастройки Общество
11:48 Взаимодействие оборонных ведомств Беларуси и Вьетнама опирается на прочную историческую основу - Минобороны Общество
11:41 Беларусь и Вьетнам отметили позитивную динамику в сфере военного сотрудничества Общество
11:37 Въезда в ЕС ожидают более 590 единиц транспорта Общество
11:36 Пенсионерка из Светлогорского района в соцсети оскорбляла милиционеров. Возбуждено уголовное дело Регионы
11:33 Бразильский ученый выявил восемь экзопланет - потенциальных кандидатов на существование жизни В мире
11:28 Законопроект по вопросам официальных геральдических символов внесен в Палату представителей  Общество
11:14 Смольский выиграл спринт на чемпионате Беларуси по летнему биатлону Спорт
11:10 В Минской области посеяно более 220 тыс. га зерновых, 65% от плана Регионы
11:04 Какие вопросы белорусы считают для себя наиболее актуальными? Результаты социсследования Общество
11:02 Глава МИД Польши оценил перспективы нормализации отношений с Беларусью Политика
11:01 В Минске задержали лжеинкассатора при попытке вывезти за границу более 65 тыс. рублей Регионы
10:59 В Минской области директор сельхозпредприятия снимал жилье за счет бюджетных средств Регионы
10:58 Оградить или обучить? Эксперт о пути к продуктивному взаимодействию молодежи и ИИ Общество
Все новости
Все новости

Смольский выиграл спринт на чемпионате Беларуси по летнему биатлону

Опубликовано:

Логотип БелТА
Спорт
23 сентября 2026, 11:14

Смольский выиграл спринт на чемпионате Беларуси по летнему биатлону

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На базе РЦОП по зимним видам спорта "Раубичи" стартовали чемпионат и первенство Беларуси по биатлону на лыжероллерах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первые комплекты наград были разыграны у мужчин и юниоров в спринтерской гонке на 10 километров. Чемпионом страны стал Антон Смольский - лидер национальной команды допустил один промах на огневых рубежах и на финише показал результат 24 мин. 43,7 сек. На 11 секунд Антон превзошел график серебряного призера Дмитрия Лазовского, который отстрелялся чисто. Тройку призеров замкнул Иван Тулатин (19 сек. отставания).
Шестерку лучших дополнили Степан Данилов, Александр Голяк и Никита Лобастов. Соревновательную программу среды в "Раубичах" завершит женский спринт. Во второй и заключительный день чемпионата Беларуси по летнему биатлону 24 сентября спортсмены определят сильнейших в гонках с массовым стартом.-0-

Фото Дениса Костюченко
Теги
биатлон чемпионат Беларуси
Новости рубрики Спорт
Биатлонистка Воробей стала чемпионкой страны в спринте на лыжероллерах
Фото из архива Баскетболисты "МИНСКА" сыграют в Уфе на старте Единой молодежной лиги ВТБ
Фото hockey.by Хоккейный клуб "Витебск" отметил 25-летие победой над "Локомотивом" 
Скриншот видео "Гомель" отыгрался со счета 0:3 и победил "Брест" в хоккейной экстралиге 
Фото Минспорта Победители Кубка Беларуси по фехтованию определились в Минске 
Фото БФБ "Раубичи" примут чемпионат страны по летнему биатлону 23-24 сентября
  • Главная
  • Смольский выиграл спринт на чемпионате Беларуси по летнему биатлону
    • Главное
    Акцент на арендное жилье. Как и где строить заветные квадраты - тема совещания у Лукашенко
    Стратегия экспорта и инвестиции. Развитие фармпромышленности рассмотрели в правительстве
    Крутой: управленческая вертикаль в крупных сельхозорганизациях требует донастройки
    Актуальные вопросы международной и внутренней повестки. Третью часть масштабного социсследования презентовали в Минске
    Топ-новости
    Турчин: уважение к старшим - залог здорового и сильного общества
    Беларусь и Вьетнам отметили позитивную динамику в сфере военного сотрудничества
    Взаимодействие оборонных ведомств Беларуси и Вьетнама опирается на прочную историческую основу - Минобороны
    Около 404 тыс. детей отдохнули в летних лагерях Беларуси в этом году
    Торговля, мир и новые проекты. Что обсуждал Рыженков с главами МИД на полях Генассамблеи ООН 
    Паспорта готовности к отопительному сезону в Беларуси получили около 98% теплоисточников и потребителей
    Молодежь сегодня не считает карьеру и семью взаимоисключающими понятиями - Шпилевская на женском форуме 
    Цифровизация, ИИ, повышение эффективности таможенного контроля. Что в приоритете таможенных служб СНГ
    Более тысячи участников собрал первый союзный слет "Мы - за активное долголетие" в Витебске
    Какие отношения должны быть у Беларуси с РФ и другими странами-соседями, Китаем, США? Результаты социсследования
    Законопроект по вопросам официальных геральдических символов внесен в Палату представителей 
    Готовить дождевики и непромокаемую обувь? Синоптики рассказали о погоде на 24 сентября
    Белагропромбанк с 1 октября снизит ставки по ранее выданным жилищным кредитам
    Белорусские аграрии накопали более 1,5 млн тонн сахарной свеклы
    Доверие к белорусским государственным СМИ растет - Мысливец
    Реклама
    С нами интереснее
    погода погода
    курсы курсы
    тв программа тв программа
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.