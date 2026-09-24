Смольские выиграли масс-старты на чемпионате Беларуси по летнему биатлону

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На базе РЦОП по зимним видам спорта "Раубичи" определились все победители и призеры чемпионата и первенства Беларуси по биатлону на лыжероллерах, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Программу соревнований завершили гонки с массовым стартом. Лучший результат у мужчин показал Антон Смольский - на четырех огневых рубежах лидер сборной ошибся всего однажды и на финише обошел Дмитрия Лазовского на 21 секунду. Бронзу с минутным отставанием взял Никита Лобастов. Днем ранее Антон одержал победу в спринте.



В женском масс-старте первой финишировала Динара Смольская. Несмотря на три штрафных круга, олимпийская чемпионка более чем на минуту опередила ставшую второй Алину Зайцеву. Тройку призеров замкнула Елена Кулак. Победительница вчерашнего спринта Ксения Воробей участие в гонке не принимала.



Также 24 сентября в "Раубичах" были разыграны медали в масс-стартах у юниоров и юниорок. Победителями национального первенства в этом виде программы стали Максим Буйницкий и Светлана Пискун.-0-