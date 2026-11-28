28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Динара Смольская вошла в топ-10 по итогам спринтерской гонки на первом этапе Кубка Содружества по биатлону в Ханты-Мансийске, сообщает корреспондент БЕЛТА.





Участие в женском спринте на 7,5 км приняли 85 биатлонисток из Беларуси и России. Смольская прошла оба огневых рубежа без ошибок, после стрельбы из положения стоя наша спортсменка имела второй график. На последнем круге силы покинули Динару, в итоге лидер команды финишировала с 7-м временем, отстав от тройки призеров почти на полминуты.





Первое место заняла россиянка Анастасия Зырянова, второй стала действующая обладательница Кубка Содружества Кристина Резцова, в пассиве которой были два круга штрафа. Бронзовую медаль взяла Инна Терещенко.





Что касается результатов других белорусок, то Елена Кулак стала 13-й, Ксения Воробей - 24-й, Анна Сола с пятью промахами - 31-й. Анна Макарская - 38-я, Анна Пестерева - 39-я, экс-лыжница Анна Королева - 41-я, Виктория Шашкова - 50-я, Валерия Вечерская - 78-я.





Ранее 28 ноября в этом же виде программы пятерку лучших у мужчин замкнул наш Дмитрий Лазовский. В воскресенье в Ханты-Мансийске состоятся масс-старты, парни убегут на дистанцию в девять часов утра по минскому времени, девушки - в 11.00.-0-