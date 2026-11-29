29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские биатлонисты остались без наград на первом этапе Кубка Содружества сезона-26/27, который прошел в Ханты-Мансийске, сообщает корреспондент БЕЛТА.





Программу этапа завершил женский масс-старт, участие в котором приняли 30 лучших спортсменок по итогам субботнего спринта. Динара Смольская на четырех огневых рубежах допустила две ошибки, с заключительной стрельбы лидер нашей команды уходила четвертой. На последнем круге Динара пропустила вперед сразу пятерых соперниц и в итоге закончила гонку девятой.





Белоруски Ксения Воробей и Анна Сола расположились на 14-й и 15-й строчках, Елена Кулак заняла 19-е место. Победу одержала Инна Терещенко из России, второй и третьей соответственно стали ее соотечественницы Виктория Метеля и Анастасия Шевченко.





В мужском масс-старте белорусы не попали в десятку сильнейших. Никита Лобастов финишировал 14-м, Дмитрий Лазовский показал 16-й результат, Антон Смольский - 18-й, Степан Данилов - 22-й. Тройку призеров составили россияне Олег Домичек, Иван Колотов и Алексей Вагин.





Второй этап Кубка Содружества по биатлону пройдет в Рязани 9-10 января. Всего календарь международного турнира включает пять этапов, в том числе белорусский в "Раубичах" с 19 по 21 февраля. На ближайшей неделе в Ханты-Мансийске состоится первый этап Кубка России, в программе спринты, гонки преследования и смешанная эстафета.-0-